Barış Pehlivan, Galatasaray seçimine değindi: 'Dursun Özbek'in Ankara'dan destek aldığı söyleniyor'

20 Mayıs 2022 Cuma, 09:11

Galatasaray 4 Haziran'da yeterli çoğunluk sağlanamadığı halde 11 Haziran'da seçime gidecek. Başkan adaylarından Metin Öztürk, olağanüstü seçimli genel kurula eski başkanlardan Dursun Özbek ile hazırlayacakları listeyle gireceklerini söyledi.

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "AKP’de kimler milletvekili olmamalı" başlıklı yazısında Galasaray Spor Kulübü'nde bir türlü gerçekleşemeyen başkanlık seçimlerine de değindi.

Adaylardan Metin Öztürk'ün Dursun Özbek lehine çekildiğini, diğer aday Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinden de fireler olacağını dile getiren Pehlivan, Özbek’in Ankara’dan açık destek aldığının ileri sürüldüğünü ifade etti.

Pehlivan sözlerine şöyle devam etti:

"Galatasaray kulislerinde Dursun Özbek’in Ankara’dan da açık destek aldığı ileri sürülüyor. Öyle ki Özbek’in bu desteği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan birkaç gün önce bizzat duyduğu söyleniyor. AKP’li Bakan Kurum, Emlak Konut’un genel müdürü olduğu süreçte Özbek de Galatasaray’ın başındaydı. O dönem iki isim, çok tartışılan Florya projesi anlaşmasına imza atmıştı."