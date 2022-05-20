AKP’de kimler milletvekili olmamalı

20 Mayıs 2022 Cuma

Ali İhsan Yavuz, “Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu” der mi yine?

Zira, eğer o bir şey olmazsa nasıl milletvekili seçilecek? Çünkü AKP’nin “bir kişi en fazla üç dönem milletvekili olabilir” diyen tüzükteki 132. maddesi açık.

Hadi, “milletvekilliği kısa sürdü” diye 7 Haziran 2015 seçimlerini saymadınız, oyunbozanlık yaptınız…

Hadi, “bölgelerinde seviliyorlar” diye 2018’de görmezden geldiniz, kendi tüzüğünüzü esnettiniz…

Ya 2023’te ne yapacaksınız?

Sadece Ali İhsan Yavuz mu, değil. AKP tüzüğüne uyulursa 50’den fazla milletvekili önümüzdeki seçimde aday gösterilmemeli.

Sadece şu örnek isimleri düşünün:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş.

Eski Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç.

Eski AKP Grup Başkanı Naci Bostancı.

Eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan.

Say say bitmez…

Peki, ne mi olacak?

AKP kulislerinde bir kez daha “tüzük yine esneyecek” diye konuşuluyor. Partinin MKYK’sinde bu konuda bir karar çıkması bekleniyor.

Özetle “sürekli genç ve yenilenen bir partiyiz” iddiasıyla konulan tüzükteki o madde, artık fazlasıyla kadük oldu.

VALİNİN ŞİRKETLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Valisi olarak atandı. Medya, Yiğitbaşı’nın akademik kariyerini öne çıkarmaktansa “Türkiye’nin ilk başörtülü valisi olarak tarihe geçti” diye haber yaptı.

Neyse, özetle günlerdir Yiğitbaşı’nın kim olduğu anlatılıyor.

Madem öyle, ben de o biyografilerde yazmayan bir detayı aktarayım.

Çiçeği burnunda Afyon Valisi’nin eşi bir doktor: Burhan Selim Yiğitbaşı. Kendisi ortopedi ve travmatoloji alanında uzman.

Doktor eşin şirketleri de var. Birinin adı tasfiye halindeki Medor Ortopedi ve Sağlık Ürünleri, diğeri ise halen aktif olan Lale İletişim ve Sağlık Hizmetleri…

Hatta aktif olan şirketin ortakları arasında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’nin başındaki Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı da bulunuyor.

Şirketin faaliyet alanı ise hastanelere sağlık malzemesi satmak...

Az daha unutuyordum, Afyon Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da bu şirketlerin hissedarları arasında.

GALATASARAY’DA O ADAYA ANKARA DESTEĞİ

Galatasaray’ın yılan hikâyesine dönen başkanlık seçimleri 11 Haziran’da yapılacak. Takip edenler bilir, eski başkan Dursun Özbek yeniden aday olduğunu açıkladı. Adaylardan Metin Öztürk de Özbek lehine çekildi. Şimdi diğer aday Eşref Hamamcıoğlu’nun listesinden de fireler olacağı konuşuluyor.

Yazmak istediğim başka…

Galatasaray kulislerinde Dursun Özbek’in Ankara’dan da açık destek aldığı ileri sürülüyor. Öyle ki Özbek’in bu desteği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan birkaç gün önce bizzat duyduğu söyleniyor. AKP’li Bakan Kurum, Emlak Konut’un genel müdürü olduğu süreçte Özbek de Galatasaray’ın başındaydı. O dönem iki isim, çok tartışılan Florya projesi anlaşmasına imza atmıştı.