Başakşehir, 3 puana uzatmada uzandı!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, 90+1'de Jerome Opoku'nun attığı golle Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 20:58
Başakşehir, 3 puana uzatmada uzandı!
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Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 90+1'de Jerome Opoku attı.

Başakşehir puanını 42'ye yükseltti. Antalyaspor ise 38 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Ankaragücü deplasmanına gidecek. Antalyaspor, Beşiktaş'ın konuğu olacak.


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