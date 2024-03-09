Başakşehir, 3 puana uzatmada uzandı!
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, 90+1'de Jerome Opoku'nun attığı golle Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 90+1'de Jerome Opoku attı.
Başakşehir puanını 42'ye yükseltti. Antalyaspor ise 38 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Ankaragücü deplasmanına gidecek. Antalyaspor, Beşiktaş'ın konuğu olacak.
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