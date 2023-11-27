Başakşehir, Pendikspor'u 4 golle geçti
Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Başakşehir sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Başakşehir sahasında Pendikspor ile karşılaştı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı. Başakşehir'in galibiyet gollerini 12. dakikada Mehdi Abeid, 49. dakikada Figueiredo, 59. adakikada Lucas Lima ve 63. dakikada Krzysztof Piatek kaydetti. Pendikspor'un tek golü 36. dakikada Erencan Yardımcı'dan geldi.
Rakibini 4-1 mağlup eden Başakşehir, ligde 4 maç sonra galibiyet yaşadı. Öte yandan ev sahibi ekip, Çağdaş Atan'la 3. galibiyetini aldı. Pendikspor ise ligde 2 maç sonra puan kaybetti.
Pendikspor'un tek golünü atan 21 yaşındaki Erencan Yardımcı, üst üste 3 Süper Lig maçında da ağları sarsmayı başardı.
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