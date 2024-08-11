Başakşehir-Iberia maçının hakemi belli oldu

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında 15 Ağustos'ta Gürcistan'ın Iberia Tiflis ile oynayacağı maçı, Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

AA
Yayınlanma: 11.08.2024 - 14:02
Başakşehir-Iberia maçının hakemi belli oldu
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve 20.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Raczkowski'nin yardımcıları aynı ülkeden Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Jaroslaw Przybyl yapacak.


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