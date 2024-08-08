Galatasaray'dan Başakşehir'e sürpriz transfer
Başakşehir, daha önce Galatasaray'da akademi ve gençlik gelişim direktörlüğü yapan Marco Federico Pezzaiuoli'nin futbol planlama ve strateji direktörlüğüne getirildiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig takımlarından RAMS Başakşehir, Galatasaray Akademi ve Gençlik Gelişim Direktörü Marco Federico Pezzaiuoli ile anlaştı. Pezzaiuoli, Başakşehir'de futbol planlama ve strateji direktörlüğü görevine getirildi.
Alman futbol adamının transferiyle ilgili olarak turuncu lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüzde Futbol Planlama ve Strateji Direktörlüğü'ne Marco Federico Pezzaiuoli getirilmiştir. Pezzaiuoli'ye ailemize hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Pezzaiuoli, Kasım 2022'den beri Galatasaray'da görev yapıyordu.
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