Deplasmanda tur kapısını araladı: Başakşehir, İstanbul'a avantajlı dönüyor!
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Başakşehir, deplasmanda Iberia'yı 1-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Çağdaş Atan'ın yönetimindeki Başakşehir, deplasmanda Levan Korghalidze'nin yönetimindeki Gürcü ekibi Iberia'yı 1-0 mağlup etti.
Mikheil Meskhis Sakhelobis Stadyumu'nda oynanan maçta rakibine oranla daha üstün bir performans gösteren Başakşehir, 87. dakikada Davidson'un kaydettiği gol ile karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmayı başardı.
Turun rövanş maçı, 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Fatih Terim Stadyumu'nda, TSİ 20.45'te oynanacak.
Başakşehir, rakibini elemesi durumunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinde tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.
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