Başakşehir sahasında 3 puanı üç golle aldı!

Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Başakşehir ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.
RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 9 ve 40. dakikalarda Eldor Shomurodov ile 42. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti.
Nuri Şahin'in ekibi Başakşehir, Süper Lig'de üç maç sonra galip geldi.
Öte yandan Volkan Demirel'in çalıştırdığı Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de galibiyet hasreti 9 maça çıktı. Volkan Demirel 5. maçında da galibiyetle tanışamadı.
Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 47'ye yükseltti. Gençlerbirliği, 25 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında RAMS Başakşehir, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk edecek.