Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: 'Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz'
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu maçında karşılaşacakları Maccabi Netanya karşılaşması hakkında konuşan Belözoğlu, ülke futbolunu en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Antalyaspor futbol sorumlusu Nuri Şahin ise oynanan maçın önemli bir test olduğunu kaydetti.
Yeni sezon hazırlıkları için 26 Haziran'da Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tesislerinde kampa giren Medipol Başakşehir 15 günlük kampını tamamladı. Kampın son gününde Fraport TAV Antalyaspor ile üçüncü hazırlık maçında sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu.
"ÜLKE FUTBOLUNU EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"
Berabere kaldıkları Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "İki iyi takım. Güzel bir hazırlık maçı oldu. Fiziksel anlamda bizim ihtiyacımız var çünkü 10 gün sonra çok önemli bir maça çıkacağız. Bu üçüncü hazırlık maçımız. Bir de Konyaspor'la oynayacağız. Sezon başı kendimizi test etmemiz adına önemli bir maç olacak. Herkes elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Daha önümüzde hazırlanabileceğimiz 10 gün var. Çok önemli bir maça çıkıp ülke futbolunu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.
"GÖRDÜKLERİMDEN MEMNUNUM"
Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ise, "Bizim açımızdan önemli bir test oldu. Çok iyi bir rakibe karşı, bizden hazırlık anlamında daha önde olan bir rakibe karşı iyi bir test oldu. Gördüklerimden gayet memnunum. Fiziksel olarak da biraz daha kademe atlarsak önümüzdeki günlerde çok daha iyi olacağız" dedi.
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