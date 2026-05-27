Başkan adayları ile görüştü mü? İsmail Kartal'dan teklif yanıtı!

27.05.2026 19:52:00
Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurul öncesi sarı-lacivertli takımın eski teknik direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, başkan adaylarıyla görüşmediğini ve şu ana kadar bir teklif almadığını açıkladı.

Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan İsmail Kartal, "İki başkan adayıyla da bugüne kadar herhangi bir görüşme gerçekleştirmedim. Bana ulaşan resmi ya da gayriresmi bir teklif de olmadı. Ancak konu Fenerbahçe olduğunda, bunu yalnızca bir görev, makam ya da pozisyon meselesi olarak değerlendiremiyorum. Çünkü Fenerbahçe benim için sıradan bir kulüp değil; çocukluğum, aidiyetim, yuvam ve kendimi ait hissettiğim camiadır" dedi.

"HERHANGİ BİR KİŞİSEL BEKLENTİM YOK"

Kartal, "Ben hiçbir zaman Fenerbahçe'ye ne katabilirim hesabından önce, Fenerbahçe bana ne hissettiriyor tarafında oldum. Bu arma için fedakârlık yapmak, emek vermek ya da sorumluluk almak benim için bir beklenti değil, bir gönül meselesidir" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik direktör, "Bugün de herhangi bir makam, unvan ya da kişisel beklenti içerisinde değilim. Şartlar ne olursa olsun, Fenerbahçe'nin menfaatleri söz konusu olduğunda elimden gelen desteği vermeye devam ederim. Çünkü bazı bağlar anlatılmaz, yaşanır. Fenerbahçe benim için tam olarak böyle bir yer; camiam, ailem ve yuvam" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

FENERBAHÇE'DE 99 GOL VE 99 PUANLA İKİNCİ OLMUŞTU

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile geçirdiği son sezonunda 99 gol ve 99 puanla ikinci olmuştu.

Fenerbahçe'de Vedat Muriç iddiası! Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde... Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Aziz YIldırım'ın seçimi kazanması halinde Mallorca forması giyen 32 yaşındaki Kosovalı forvet Vedat Muriç'i takıma getireceği iddia edildi.
Son dakika... Akın Gürlek duyurdu: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan saldırısı dosyası yeniden incelemeye alındı Son dakika haberi... Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 yılındaki saldırı dosyası yeniden incelemeye alındı. Gelişmeyi, Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
Rekor bonservisle transfer edilmişti: Diego Carlos, Fenerbahçe'ye dönüyor İtalya Serie A ekiplerinden Como'da kiralık olarak forma giyen Diego Carlos'un Fenerbahçe'ye geri döneceği öne sürüldü.