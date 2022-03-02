Fenerbahçe Opet, CEV kararına göre yarı finale yükseldi

Fenerbahçe Opet, Rus takımı Lokomotiv Kaliningrad'ın kupadan men edilmesinin ardından CEV tarafından bildirilen karara göre Şampiyonlar Ligi'nde yarı final etabına yükseldi. Fenerbahçe yarı finalde, "Vakıfbank - Developres Rzeszow" eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2022 Çarşamba, 15:55
Fenerbahçe Opet, CEV kararına göre yarı finale yükseldi
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Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yarı finale yükseldi. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Rus takımlarını turnuvalardan ihraç etmişti.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynadığı 6 maçı da kazananan Fenerbahçe Opet namağlup çeyrek finale yükselmişti. Fenerbahçe Opet, A Grubu’nu ikinci tamamlayan Rus takımı Lokomotiv Kaliningrad Region ile eşleşti. Ancak CEV yaptığı açıklamayla Rus ve Belarus kulüplerini organizasyonlardan men etti.

CEV'den yapılan son açıklamada, sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nde yarı final etabına yükseldi.

Fenerbahçe Opet, tur atlaması halinde yarı finalde VakıfBank-Developres Rzeszow eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


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