Fenerbahçe Opet, CEV kararına göre yarı finale yükseldi

02 Mart 2022 Çarşamba, 15:55

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yarı finale yükseldi. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Rus takımlarını turnuvalardan ihraç etmişti.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynadığı 6 maçı da kazananan Fenerbahçe Opet namağlup çeyrek finale yükselmişti. Fenerbahçe Opet, A Grubu’nu ikinci tamamlayan Rus takımı Lokomotiv Kaliningrad Region ile eşleşti. Ancak CEV yaptığı açıklamayla Rus ve Belarus kulüplerini organizasyonlardan men etti.

CEV'den yapılan son açıklamada, sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nde yarı final etabına yükseldi.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, CEV tarafından bildirilen karara göre Şampiyonlar Ligi'nde yarı final etabına yükselmiştir.



Takımımız, Vakıfbank - Developres Rzeszow eşleşmesinin galibi ile yarı final karşılaşması oynayacaktır. pic.twitter.com/YEajjY3F7q — Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) March 2, 2022

Fenerbahçe Opet, tur atlaması halinde yarı finalde VakıfBank-Developres Rzeszow eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.