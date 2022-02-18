Başkan Burak Elmas teknik kadroyu şekillendiriyor

18 Şubat 2022 Cuma, 11:30

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, teknik kadroyu yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Elmas, bu doğrultuda sportif direktör olarak İtalyan Pasquale Sensibile'yi getirdi.

Teknik kadronun yenilenmesi adına ilk olarak Terim’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrent’i getiren, ardından dünyaca ünlü Luis Campos’u transfer danışmanı olarak atayan Elmas, sportif direktörlüğe de İtalyan futbol adamı Sensibile ile anlaşmış oldu.

BAŞKANDAN SONRA ÜÇÜNCÜ İSİM

Sporx'in aktardığına göre, futbolculuk kariyeri İtalya’nın alt liglerinde geçen Sensibile, daha sonra bu ülkede sportif direktör ve scout (gözlemci) olarak çalıştı.

Novara, Sampdoria, Verona, Mantova, Trapani ve Alessandria kulüplerinde sportif direktörlük görevi üstlenen 50 yaşındaki Sensibile, Juventus ve Roma’da da gözlemci olarak çalıştı. Son olarak menajerlik şirketi P&P Sport Management’te çalışan Sensibile, yeni görev şemasında başkan Elmas ve Campos’tan sonra üçüncü isim olacak.

Haberde, teknik direktör Domenec Torrent'in, Sensibile’ye bağlı olarak çalışacağı belirtilirken Campos'un da İtalyan sportif direktörden sorumlu olacağı kaydedildi. Görev şemasının en tepesinde de Burak Elmas'ın yer aldığı öğrenildi.

Yıllık 400 bin Euro ücret alacağı ifade edilen Sensibile'nin, beraberinde bir de İspanyol gözlemci getirdiği öğrenildi. 60 bin Euro yıllık ücrete anlaşılan yeni gözlemcinin, Galatasaray’daki oyuncu izleme ekibinin başında görev yapacağı iletildi.

Sensibile’ye, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Torrent’in ofisinin hemen yanındaki odanın tahsis edildiği aktarıldı.