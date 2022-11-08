Batshuayi 10 yıl sonra atıldı, Jesus çıldırdı!

08 Kasım 2022 Salı, 09:23

Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor’u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin ikinci yarının başında gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

İlk yarının 45+5. dakikasında sarı kart gören Michy Batshuayi, ikinci yarının 48. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı. Sivasspor savunmacısı Ziya Erdal’ın topu uzaklaştırmak istediği sırada topa ayağını uzatan Batshuayi, rakibine dokunmadığını söylese de kırmızı karttan kurtulamadı.

Belçikalı forvet sahadan ayrılırken ilk tepkiyi hocası Jorge Jesus’tan gördü. Portekizli teknik adam eliyle kafasını işaret ettikten sonra oyuncusuyla samimi bir şekilde tokalaştı. Batshuayi de rakibine dokunmadığını ima eden bir hareket yaptı.



