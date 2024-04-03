Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayer Leverkusen, Almanya Kupası yarı finalinde kendi sahasında Fortuna Düsseldorf ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
Almanya Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, kendi sahasında Daniel Thioune'nin ekibi Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya gelecek.
BAYER LEVERKUSEN - FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI SAAT KAÇTA?
BayArena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN - FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Christian Dingert'in yöneteceği karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayımlanacak.
Bayer Leverkusen, bir önceki turda karşılaştığı Stuttgart'ı 3-2 mağlup etmişti.
Fortuna Düsseldorf ise St. Pauli'yi penaltılarda 4-3 mağlup etmişti.
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