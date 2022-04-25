Bayern Münih açıkladı: 'Onu takımda tutacak paramız yok'
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) üst üste 10. şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih'te sıra sözleşmesi sona erecek futbolculara geldi. Sportif direktör Hasan Salihamidzic, takımdan ayrılacak oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu.
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 10 toplamda 32. şampiyonluğunu ilan etti. Bavyera ekibinde sıradaki gündem, sözleşmesi bitmek üzere olan futbolcular. Sportif direktör Hasan Salihamidzic, Sky90'a konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Salihamidzic, takımdan ayrılması kesinleşen Niklas Süle hakkında konuştu. Boşnak sportif direktör, kulübün, oyuncuların bedelsiz ayrılmasından hoşlanmadığını söylerken, "Niklas muhteşem biri. Gücümüz yettiğince her şeyi denedik ama onu takımda tutacak paramız yok, onun istediği parayı veremeyiz" dedi.
4 YILLIK ANLAŞMA İMZALANMIŞTI
Yıldız futbolcu Robert Lewandowski'nin kontratının son yılına girdiğini hatırlatan Salihamidzic, Polonyalı santrforu takımda tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Bayern Münih'in Alman savunma oyuncusu Niklas Süle, 2022-2023 sezonundan itibaren Borussia Dortmund forması giyecek. Alman kulüp, Süle ile 4 yıllık anlaşma imzalandığını duyurmuştu.
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