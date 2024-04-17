Bayern Münih - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında kendi sahasında Arsenal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.
BAYERN MÜNİH - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
BAYERN MÜNİH - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Danny Desmond Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Bayern Münih ile Arsenal, İngiltere'de oynanan ilk maçta 2-2 berabere kalmıştı.
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