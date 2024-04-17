Bayern Münih - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında kendi sahasında Arsenal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 10:16
Bayern Münih - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

BAYERN MÜNİH - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BAYERN MÜNİH - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Danny Desmond Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Bayern Münih ile Arsenal, İngiltere'de oynanan ilk maçta 2-2 berabere kalmıştı.


Bayern Münih haberleri Arsenal haberleri uefa şampiyonlar ligi haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

UEFA duyurmuştu: Şampiyonlar Ligi'nde büyük fırsat kaçtı!

UEFA duyurmuştu: Şampiyonlar Ligi'nde büyük fırsat kaçtı!
Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!
Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!

Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mykolas Alekna, 38 yıllık dünya rekorunu kırdı: Babasını geride bıraktı!

Mykolas Alekna, 38 yıllık dünya rekorunu kırdı: Babasını geride bıraktı!
Ünlü müzisyen ‘İngilizce öğretmeni oldu’ iddialarına yanıt verdi!

Ünlü müzisyen ‘İngilizce öğretmeni oldu’ iddialarına yanıt verdi!
Silifke'de açıkta hasat başladı: Kilosu 50 TL'ye kadar düştü

Silifke'de açıkta hasat başladı: Kilosu 50 TL'ye kadar düştü
Neslihan Atagül TikTok’a girdi! İlk paylaşımı dikkat çekti

Neslihan Atagül TikTok’a girdi! İlk paylaşımı dikkat çekti
Doğuştan yalancı olan 3 burç: Bu burçların sözüne güven olmaz

Doğuştan yalancı olan 3 burç: Bu burçların sözüne güven olmaz
Megan Fox’tan kadınlara tavsiye: Enerjinizi erkekler için harcamayın!

Megan Fox’tan kadınlara tavsiye: Enerjinizi erkekler için harcamayın!
Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İşte Türk takımlarının yerleri!

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İşte Türk takımlarının yerleri!
Gelinim Mutfakta doyuran ekonomik köfte tarifi…

Gelinim Mutfakta doyuran ekonomik köfte tarifi…