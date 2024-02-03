Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 20. hafta maçında kendi sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.
Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Gerardı Soane'nin ekibi Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya gelecek.
BAYERN MÜNİH - BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
BAYERN MÜNİH - BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2 kanallarından naklen yayımlanacak.
Bayern Münih, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Augsburg'u 3-2 mağlup etmişti.
Mönchengladbach ise deplasmanda karşılaştığı Bayer Leverkusen maçından 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.
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