Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bıundesliga) ekibi Bayern Münih, Japonya'da oynanacak hazırlık maçında İngiltere Premier Lig kulübü Manchester City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 13:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2023 - 11:02
Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Avrupa'nın dev kulüpleri yeni sezon öncesi hazırlık karşılaşmaları yapmaya devam ediyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, Japonya'da Pep Guardiola'nın takımı Manchester City ile karşılaşacak.

BAYERN MÜNİH - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Japonya Ulusal Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 13:00'te başlayacak.

BAYERN MÜNİH - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İki devi karşı karşıya getirecek hazırlık mücadelesinin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor. 


Bayern Münih Manchester City hazırlık maçı Canlı yayın canlı

İlgili Haberler

Spor yazarları Zalgiris - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Bu takımın yeri Şampiyonlar Ligi'

Spor yazarları Zalgiris - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Bu takımın yeri Şampiyonlar Ligi'
Galatasaray'a Angelino'dan kötü haber!

Galatasaray'a Angelino'dan kötü haber!
Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı! Zalgiris 2-2 Galatasaray

Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı! Zalgiris 2-2 Galatasaray

En Çok Okunan Haberler