Bayern Münih - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 18. haftasında kendi sahasında Werder Bremen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 11:12
Bayern Münih - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 18. hafta heyecanı yaşanıyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Ole Werner'in ekibi Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek.

BAYERN MÜNİH - WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

BAYERN MÜNİH - WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Marco Fritz'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.

Bayern Münih, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Hoffenheim'ı 3-0 mağlup etmişti.

Werder Bremen ise Bochum deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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