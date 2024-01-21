Bayern Münih - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 18. haftasında kendi sahasında Werder Bremen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 18. hafta heyecanı yaşanıyor.
Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Ole Werner'in ekibi Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek.
BAYERN MÜNİH - WERDER BREMEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
BAYERN MÜNİH - WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Marco Fritz'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.
Bayern Münih, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Hoffenheim'ı 3-0 mağlup etmişti.
Werder Bremen ise Bochum deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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