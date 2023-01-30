Bayrampaşa'daki amatör lig maçında taraftarlar sahaya inip futbolculara saldırdı

Bayrampaşa'da Gaziosmanpaşaspor- Beykoz 1908 Spor arasında oynanan maçta, Gaziosmanpaşalı taraftarlar sahaya girip futbolculara saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 13:18
Bayrampaşa'daki amatör lig maçında taraftarlar sahaya inip futbolculara saldırdı
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Süper Amatör Lig 5. Grup 15. Haftasında Gaziosmanpaşa ile Beykoz 1908 Spor İBB Bayrampaşa Stadı'nda dün sahaya çıktı.

Maçın 17'nci dakikasında Beykoz 1908 Spor oyuncusu Arda Şahin,  attığı gol ile takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından ise saha bir anda karıştı.

Tribünde takımlarına destek olan Gaziosmanpaşasporlu taraftarlar sahaya inerek Beykozlu futbolculara saldırdı.

Teknik ekibin ve polislerin yardımıyla Beykozlu futbolcular soyunma odasında girdi. Yaşanan olaylardan yaklaşık 20 dakika sonra yeniden başlayan maç, tekrar kavga çıkmasının ardından tatil edildi.

Saha dışına da yansıyan kavgada çevik kuvvet polisi, Gaziosmanpaşalı taraftarları dağıtmakta zorluk çekerken, biber gazının yanı sıra havaya da ateş etti. 


Süper Amatör Lig gaziosmanpaşa bayrampaşa Beykoz 1908

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