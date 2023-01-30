Bayrampaşa'daki amatör lig maçında taraftarlar sahaya inip futbolculara saldırdı
Bayrampaşa'da Gaziosmanpaşaspor- Beykoz 1908 Spor arasında oynanan maçta, Gaziosmanpaşalı taraftarlar sahaya girip futbolculara saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Süper Amatör Lig 5. Grup 15. Haftasında Gaziosmanpaşa ile Beykoz 1908 Spor İBB Bayrampaşa Stadı'nda dün sahaya çıktı.
Maçın 17'nci dakikasında Beykoz 1908 Spor oyuncusu Arda Şahin, attığı gol ile takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından ise saha bir anda karıştı.
Tribünde takımlarına destek olan Gaziosmanpaşasporlu taraftarlar sahaya inerek Beykozlu futbolculara saldırdı.
Teknik ekibin ve polislerin yardımıyla Beykozlu futbolcular soyunma odasında girdi. Yaşanan olaylardan yaklaşık 20 dakika sonra yeniden başlayan maç, tekrar kavga çıkmasının ardından tatil edildi.
Saha dışına da yansıyan kavgada çevik kuvvet polisi, Gaziosmanpaşalı taraftarları dağıtmakta zorluk çekerken, biber gazının yanı sıra havaya da ateş etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- On maddede yanıt: Erdoğan aday olabilir mi?
- Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soru
- Cumhur İttifakı mum gibi eriyor!
- 'Onun adına çok utanıyorum'
- Erdoğan'dan altılı masaya 'adaylık' yanıtı
- Kılıçdaroğlu canlı yayında duyurdu
- İlber Ortaylı: 'Yaşamak için ayda 100 bin lira yeter'
- Demirtaş'tan dikkat çeken sözler
- MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
- İYİ Parti'nin Ankara ve Bursa il başkanları belli oldu