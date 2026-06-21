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Belçika Milli Voleybol Takımı, Fransa'yı devirdi

Belçika Milli Voleybol Takımı, Fransa'yı devirdi

21.06.2026 16:13:00
Güncellenme:
AA
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Belçika Milli Voleybol Takımı, Fransa'yı devirdi

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Belçika, Fransa'yı 3-2 yendi.

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Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Belçika, Fransa'yı 3-2 mağlup etti.

Belçika, VNL'deki 3. galibiyetini alırken Fransa 7. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Nurper Özbar (Türkiye)

Belçika: Herbots, Van Sas, Fransen, Lemmens, Radovic, Martin (Debouck, Demeyer, Rampelberg, Nagels, Deleu, Maes, Bertels, Koulberg)

Fransa: Selosse, Rotar, Fanguedou, Depie, Cazaute, Sylves (Gelin, Schalk, Jaegy, Elouga, Stojiljkovic, Ndiaye, Ratahiry Li, Bah)

Setler: 25-17, 20-25, 21-25, 25-18, 15-8

Süre: 135 dakika

İlgili Konular: #fransa #Belçika #FIVB Milletler Ligi

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