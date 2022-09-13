Belçikalı teknik direktör Eric Gerets: 'Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor'
Süper Lig ekibi Galatasaray'da da görev yapan Belçikalı teknik direktör Eric Gerets, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Gerets, "Düştüğüm için gün içinde 10 kez yüzümü yere çarpıyorum. Ama bütün bunlara rağmen hala hayattayım" dedi.
Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Belçikalı teknik direktör Eric Gerets, sağlık durumunun kötüleştiğini belirtti.
Fransız basınına konuşan 68 yaşındaki teknik direktör, "Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor. En zor şey, vücudunun artık seni taşıyamaması. Dengemi kurmakta zorlanıyorum ve gün içinde defalarca düşüyorum" dedi.
Belçika'da bir çiftlik evinde yaşayan Gerets, dengede kalma sorunu nedeniyle hayatının çok zorlaştığını vurgulayarak, "Düştüğüm için gün içinde 10 kez yüzümü yere çarpıyorum. Ama bütün bunlara rağmen hala hayattayım" ifadelerini kullandı.
BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ
2005-07 sezonları arasında çalıştırdığı Galatasaray ile bir kez şampiyonluk sevinci yaşayan Gerets, 2012 yılında beyin kanaması geçirmişti.
Fas Milli Takımı'nın yanı sıra Club Brugge, PSV Eindhoven, Kaiserslautern, Wolfsburg, Olimpik Marsilya gibi Avrupa'nın önemli kulüplerini de çalıştıran Gerets, son olarak görev aldığı Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El Cezire'den sağlık sorunlarının kötüleşmesi gerekçesiyle ayrılmış ve 2015'ten bu yana takım çalıştırmamıştı.
Video Haberler
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
- Gelinlik hayali gerçek oldu
- Önceliği direksiyonu kadın şoföre devretmek
- 'Kars'a 1 Milyon Turist' Hedefli Projede 50 Kadın Görev
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'de 'Thodex' istifası
- Vahdettin’i aklayamazsınız
- 'İmralı ile görüşme' iddiası!
- Bahçeli'den Erdoğan'ın talebine 'olumsuz' yanıt
- 'Bilal Oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor'
- Çakıcı'nın danışmanından valiye 'ziyaret'
- Ekonomiyi övmeye çalıştı, alay konusu oldu
- Ekonomistler küçük yatırımcıyı uyarıyor
- 'İngiliz zırhlısına binip gitmişler, nesini savunayım'
- Atilla Taş: 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim'