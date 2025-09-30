Cumhuriyet Gazetesi Logo
Berke Dikişçioğlu Türkiye kaykay şampiyonu oldu

Berke Dikişçioğlu Türkiye kaykay şampiyonu oldu

30.09.2025 12:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Berke Dikişçioğlu Türkiye kaykay şampiyonu oldu

Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu, Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Mattia Ahmet Minguzzi Türkiye Kaykay Şampiyonası Finali’nde sokak disiplininde şampiyon oldu. Toplam 65 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda zirveye çıkan Dikişçioğlu, kariyerindeki 6. Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye’nin en yetenekli kaykay sporcularından biri olarak gösterilen Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu, Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından Maltepe’de Mattia Ahmet Minguzzi Parkı’nda düzenlenen, Mattia Ahmet Minguzzi Türkiye Kaykay Şampiyonası Finali’nde adını bir kez daha zirveye yazdırdı. 

Park ve sokak disiplinlerinde düzenlenen ve toplam 65 sporcunun katıldığı şampiyona, heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Red Bull sporcusu Dikişçioğlu, yarış boyunca sergilediği istikrarlı performansla toplamda 160 puana ulaştı.

Bu sonuçla kariyerindeki 6. Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Berke Dikişçioğlu, ulusal arenadaki üstünlüğünü bir kez daha kanıtlamış oldu.

İlgili Konular: #Red Bull #kaykay #Berke Dikişçioğlu

İlgili Haberler

Red Bull Formulaz’ın en hızlıları belli oldu
Red Bull Formulaz’ın en hızlıları belli oldu Red Bull ve Formulaz Derneği’nin bu yıl 15. kez birlikte düzenlediği Red Bull Formulaz’ın kazananları belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecanın yaşandığı yarışlar sonunda kadınlar kategorisinde Bilge Çakır, erkekler kategorisinde ise Gani Sarı zafere uzandı. Tasarım Ödülü’nün sahibi Rıdvan Kesici oldu.
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk Aragon zaferini kazandı
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk Aragon zaferini kazandı Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) Aragon etabındaki ilk ana yarışı birincilikle tamamladı. Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk Aragon zaferine imza atarken üst üste 13. yarışını kazanarak kendi rekorunu egale etti.
Red Bull 64 Bars, yeni bölümünde M Lisa’yı ağırladı
Red Bull 64 Bars, yeni bölümünde M Lisa’yı ağırladı Rap sahnesinin en dikkat çeken isimlerini konuk eden Red Bull 64 Bars, dördüncü sezonunda rap tutkunlarıyla buluşmaya devam ediyor. Serinin yeni bölümünde rap müziğin yükselen yıldızlarından M Lisa, enerjisi ve güçlü anlatımıyla etkileyici bir performans sunuyor.