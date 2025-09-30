Berke Dikişçioğlu Türkiye kaykay şampiyonu oldu

Türkiye’nin en yetenekli kaykay sporcularından biri olarak gösterilen Red Bull sporcusu Berke Dikişçioğlu, Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından Maltepe’de Mattia Ahmet Minguzzi Parkı’nda düzenlenen, Mattia Ahmet Minguzzi Türkiye Kaykay Şampiyonası Finali’nde adını bir kez daha zirveye yazdırdı.

Park ve sokak disiplinlerinde düzenlenen ve toplam 65 sporcunun katıldığı şampiyona, heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Red Bull sporcusu Dikişçioğlu, yarış boyunca sergilediği istikrarlı performansla toplamda 160 puana ulaştı.

Bu sonuçla kariyerindeki 6. Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Berke Dikişçioğlu, ulusal arenadaki üstünlüğünü bir kez daha kanıtlamış oldu.