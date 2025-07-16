İstanbul'a geleceği duyurulmuştu: Beşiktaş'tan Kyle Walker-Peters açıklaması!

Beşiktaş, bugün (çarşamba) İstanbul'a gelmesi beklenen Kyle Walker-Peters'ın gelişinin ertelendiğini açıkladı.

Geçen hafta sonunda İstanbul'a gelmesi beklenen Peters'ın, gelişi ertelenmişti. Beşiktaş, salı günü yaptığı açıklamada 28 yaşındaki futbolcunun çarşamba günü İstanbul'a geleceğini açıklamıştı ancak bu tarih de ertelendi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Prensip anlaşmasına vardığımız ve bugün saat 17.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması planlanan profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters'in İstanbul'a gelişi, ailevi nedenlerden dolayı ertelenmiştir."

35 MAÇTA FORMA GİYDİ

2024-2025 sezonunda Southampton formasıyla 35 maçta forma giyen Walker-Peters, 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.