Beşiktaş açıkladı: Ciro Immobile'nin sakatlığı belli oldu!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, İtalyan golcü Ciro Immobile'nin sakatlığına dair açıklama yayımladı.
Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Ciro Immobile'nin sağlık durumu için açıklamada bulundu.
Siyah-beyazlılar, yıldız ismin uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile'nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ciro Immobile'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
İtalyan golcünün, Avrupa Ligi'ndeki Malmö ve Süper Lig'deki Başakşehir maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
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