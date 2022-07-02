Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekibi Beşiktaş, bu sezonun kadrosunda düşünülmeyen Alex Teixeira ile sözleşmeyi feshetme konusunda anlaştı.
Süper Lig'de geçen sezonu 6. sırada bitiren Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratan Alex Teixeira ile ilgili son durum belli oldu. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcu ile görüşme yaptı ve yollar ayrıldı.
Geçen sezon bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı futbolcu, beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı. Siyah-beyazlı yönetim, avukatıyla birlikte kulübe gelen Teixeira ile görüşerek, oyuncuyu bonservisini bedelsiz olarak vererek sözleşmeyi fesh etme konusunda ikna etti. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Brezilyalı oyuncu ile yollar tamamen ayrılacak.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYORDU
Orta saha ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Alex Teixeira'nın Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2023'e kadar devam ediyordu. 2015 yılında güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan futbolcuya Transfermarkt verilerine göre şu anda 2.9 milyon Euro değer biçiliyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla Alex Teixeira, toplam 31 maça çıktı. 1644 dakika süre alan Sambacı, ligde 4 gol 1 asist üretirken diğer kulvarlarda ise katkı sağlayamadı. Alex Teixeira, Jiangsu, Shakhtar Donetsk, Vasco da Gama gibi takımlarda futbol oynamıştı.
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