Beşiktaş - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Avusturya'da oynanacak hazırlık maçında Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulübü Augsburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2023 - 10:23
Beşiktaş - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şenol Güneş yönetiminde yeni sezona Almanya'da hazırlanan Beşiktaş ilk maçına çıkıyor.

Siyah-beyazlı takım, Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ - AUGSBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Augsburg arasındaki mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Avusturya'da bulunan Kufstein Arena'da oynanacak karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Beşiktaş, diğer hazırlık maçlarında ise 18 Temmuz'da Mezökövesd ve 21 Temmuz'da Strasbourg ile karşılaşacak.


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