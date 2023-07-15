Beşiktaş - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 15.07.2023 - 10:23

Güncelleme: 15.07.2023 - 10:24

Şenol Güneş yönetiminde yeni sezona Almanya'da hazırlanan Beşiktaş ilk maçına çıkıyor.

Siyah-beyazlı takım, Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ - AUGSBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Augsburg arasındaki mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Avusturya'da bulunan Kufstein Arena'da oynanacak karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Beşiktaş, diğer hazırlık maçlarında ise 18 Temmuz'da Mezökövesd ve 21 Temmuz'da Strasbourg ile karşılaşacak.