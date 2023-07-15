Beşiktaş - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig ekibi Beşiktaş, Avusturya'da oynanacak hazırlık maçında Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulübü Augsburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
Şenol Güneş yönetiminde yeni sezona Almanya'da hazırlanan Beşiktaş ilk maçına çıkıyor.
Siyah-beyazlı takım, Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg ile karşı karşıya gelecek.
BEŞİKTAŞ - AUGSBURG MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş ile Augsburg arasındaki mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ - AUGSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
Avusturya'da bulunan Kufstein Arena'da oynanacak karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Beşiktaş, diğer hazırlık maçlarında ise 18 Temmuz'da Mezökövesd ve 21 Temmuz'da Strasbourg ile karşılaşacak.
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