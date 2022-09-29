Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 4 önemli isim!

Orta saha ve kanatlarda ofansif anlamda çok fazla alternatifi bulunan teknik direktör Jorge Jesus’un derbi öncesi 11’ini kestirmek bir hayli zor. Milliyet'in haberine göre, dört ismin yeri garanti; Altay, Szalai, Arao ve Ferdi. Ferdi’nin de pozisyonu kesin değil. Geriye kalan 7 isim içinse adaylar çok fazla. Bu yüzden, “Benim ideal kadrom yok” diyen teknik patron Jesus’un yine beklenmedik bir kadroyla derbiye çıkıp, rakibi şaşırtma ihtimali yüksek görünüyor.