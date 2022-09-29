Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 4 önemli isim!
Sarı-lacivertlilerde bununla alakalı olarak yaşanan en dikkat çekici örnekler, Rennes ve Alanyaspor maçlarıydı. Arka arkaya oynanan bu iki maça takım 8 farklı oyuncuyla çıktı. Rennes randevusunda 2-0 geriden gelerek puan alan Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı. Alanyaspor maçı ise rahat ve farklı skorla kazanıldı.
Orta saha ve kanatlarda ofansif anlamda çok fazla alternatifi bulunan teknik direktör Jorge Jesus’un derbi öncesi 11’ini kestirmek bir hayli zor. Milliyet'in haberine göre, dört ismin yeri garanti; Altay, Szalai, Arao ve Ferdi. Ferdi’nin de pozisyonu kesin değil. Geriye kalan 7 isim içinse adaylar çok fazla. Bu yüzden, “Benim ideal kadrom yok” diyen teknik patron Jesus’un yine beklenmedik bir kadroyla derbiye çıkıp, rakibi şaşırtma ihtimali yüksek görünüyor.
Jorge Jesus son yıllarda kadrodan en çok verimlilik alan teknik adam oldu. Yıllarca konuşulan “her oyuncu her an oynayabilir” ideali Portekizli teknik adam döneminde gerçekleşti. Jesus’la birlikte her oyuncu oynayacağını veya yedek kalacağını biliyor. Bu dengeyi çok iyi oturtan Jesus ve ekibi bunun karşılığını da aldı.
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