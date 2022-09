Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi 4 önemli isim!

Jorge Jesus son yıllarda kadrodan en çok verimlilik alan teknik adam oldu. Yıllarca konuşulan “her oyuncu her an oynayabilir” ideali Portekizli teknik adam döneminde gerçekleşti. Jesus’la birlikte her oyuncu oynayacağını veya yedek kalacağını biliyor. Bu dengeyi çok iyi oturtan Jesus ve ekibi bunun karşılığını da aldı.