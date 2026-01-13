Cumhuriyet Gazetesi Logo
Chris Silva'dan Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!

13.01.2026 18:37:00
Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, 29 yaşındaki Gabonlu oyuncu Chris Silva'nın antrenmanda sakatlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, kısa süre önce kadrosuna kattığı Chris Silva'nın sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Silva'nın sol uyluk bölgesinden sakatlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Chris Silva, 13 Ocak Salı günü (bugün) yapılan takım idmanımızda sol uyluk bölgesinden sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından quadriceps kas ve tendonunda ikinci seviye yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Chris Silva'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."

