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Beşiktaş, genel menajer Nedim Yücel'in sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, genel menajer Nedim Yücel'in sözleşmesini uzattı

13.07.2026 19:27:00
Güncellenme:
AA
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Beşiktaş, genel menajer Nedim Yücel'in sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, erkek basketbol takımı genel menajeri Nedim Yücel ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladı.

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajer Nedim Yücel ile 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Genel menajerimiz Nedim Yücel ile yola devam! Uzun yıllar formasını giydiği kulübümüzde 2023-2024 sezonu ile birlikte genel menajerlik görevine getirilen ve kulübümüzün yükseliş grafiğini birlikte yüceltmeye devam etmeyi ümit ettiğimiz genel menajerimiz Nedim Yücel ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Nedim Yücel'e yeni dönemde üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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