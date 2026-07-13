Kartal Kayra Yılmaz'dan Beşiktaş açıklaması! İsminin hikayesini anlattı...

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz, yeni sezon öncesinde Slovakya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Kartal Kayra, "Özellikle yeni hoca, yeni bir ekip, yeni bir yapılanma var. Şu anda çok güzel bir aile ortamımız var. Antrenmanlar biraz yoğun geçiyor ama genel anlamıyla iyi geçtiğini söyleyebilirim" diye konuştu.

Teknik direktör Vincenzo Italiano ile ilgili ilk izlenimlerini paylaşan tecrübeli futbolcu, "Kendisi çok pozitif bir insan. Aynı zamanda çok da hırslı. En az bizim kadar, belki bizden daha hırslı. Sahanın içerisinde, antrenmanlardan önce ve sonra, antrenman esnasında bizim neler yapmamız gerektiğini sürekli anlatan, gösteren, asla yılmayan, çok mücadeleci bir antrenör. Herkesle de iletişimi iyi. Benimle de iletişimi iyi. Onun söylediği şeyleri sahada yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU SENE BÜTÜN KUPALARI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Siyah-beyazlı futbolcu, yeni sezonda tüm kupalara talip olduklarını aktardı.

Beşiktaş Kulübünün, Beşiktaş camiasının her zaman hedefinin şampiyonluk olduğunu anlatan Kartal Kayra Yılmaz, "Beşiktaş, hangi kulvarda olursa olsun bir kupa varsa buna taliptir ve bunu almak için her zaman sahaya çıkar. Bu sene her şey bizim için yeniden başlıyor. Her şey çok daha iyi olacak. Taraftarımıza da bunu söylemiştim. Bu sene hangi kulvarda olursa olsun bütün kupaları kazanmak istiyoruz. Bu sene başka bir Beşiktaş izleteceğiz" diye konuştu.

Geçen sezon talihsiz bir sakatlık geçirdiğini anımsatan orta saha oyuncusu, "Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Bu seneyle beraber kampla sahaya tekrar döndüm, formaya tekrar kavuştum. Biraz zor bir süreçti. Çok daha fazla çalışmak gerekiyordu. Bir parantez de sağlık ekibine açmak istiyorum. Sürekli benimle ilgilendiler. Onlara buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Şu anda yüzde 100 tam olarak hazır değilim. Zaten sezonun başındayız. Gün geçtikçe çok daha iyi olacağım ama hocamızın da bana ne kadar şans vereceği de tabii ki burada önemli. O bana şans verdiği sürece ben çok daha iyi bir Kartal izleteceğim" değerlendirmesini yaptı.

"REKABET HER ZAMAN GÜZEL"

Kartal Kayra, orta sahadaki forma rekabetiyle ilgili başarı vurgusunda bulundu.

Orta sahada görev yapan takım arkadaşlarının özel oyuncular olduğunu belirten Kartal Kayra, şunları kaydetti:

"Rekabet her zaman güzel. Takımın içerisinde rekabet olduğu zaman bence başarı da daha fazla oluyor. Çok özel oyuncular (Orkun Kökçü, Salih Özcan, Olaitan ve Ndidi) bir kere onu söyleyeyim. Onlarla aynı sahada oynayabilmek, aynı takımın içinde bulunabilmek benim için de büyük bir şans. Sahanın içinde biz beraber olduğumuz sürece bence çok güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Salih aramıza yeni katıldı. Daha iki üç antrenman oldu. Yavaş yavaş antrenman yaptıkça birbirimize alışacağız ve bundan sonraki süreçlerde, önümüzdeki maçlarda da birlikte oynamaya başladıkça bence çok daha iyi olacağını düşünüyorum."

İSMİNİN HİKAYESİNİ ANLATTI

Kartal Kayra Yılmaz, adını babasının verdiğini anlattı.

Babasının 35 yıldır Beşiktaş tribününde maçları takip ettiğini vurgulayan deneyimli oyuncu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Babam geçen sene özelinde oynadığımız her maça, deplasman olsun, hala da bütün maçlara geliyor. İnanılmaz koyu bir Beşiktaşlı. 'Bir gün ileride evlenirsem ve bir erkek çocuğum olursa, Allah bana bunu nasip ederse ismini Kartal koyacağım' diye kendi arkadaşlarına söylemiş. Sonrasında da annemle evlendiler. Ben dünyaya gelmişim ve ismimi Kartal koymuş. 5-6 yaşımdan beri babamla birlikte İnönü Stadı'na da çok gitmişliğim vardır. Babam zaten sürekli gidiyordu. O zamanlar Kocaeli'de yaşarken biz her hafta sonu maç olduğunda Kocaeli'den İstanbul'a İnönü Stadı'na maçı izlemeye gelirdik. Ben daha küçüğüm o zamanlar. Babam 35 yıldır Beşiktaş tribününe gitmiş. Deplasmana, her maça, içerideki dışarıda fark etmez. İnanılmaz koyu, fanatik bir Beşiktaşlı olduğu için bana Kartal ismini koymuş."

Babasının maçların ardından kendisiyle olan iletişimine de değinen 25 yaşındaki futbolcu, "Ben sahada mücadele ediyorum. Babam bir taraftar gözüyle bakıyor. Bazen problemler oluyor. Problemden kastım da şu: o da laf söylüyor. 'Niye böyle oldu, niye şöyle oldu?' gibi. Onun aslında niyeti orada Beşiktaş'ın başarısı. Bizler de sahada Beşiktaş'ın başarısı için mücadele ediyoruz ama o aslında baba-oğul ilişkisi gibi değil de sanki bir taraftar-oyuncu ilişkisi gibi bakıyor. Zaman zaman başarısızlık olduğu zaman, bir mağlubiyet ya da berabere kaldıktan sonra tabii ki o da bazen sitemler ediyor" diye konuştu.

Çocuk yaşta gördüğü tedaviyle ilgili de konuşan Kartal Kayra, "Bu büyümeyle, boyla alakalı bir problemdi. Aslında çok problem değildi ama biz işi şansa bırakmak istemedik. O zamanki doktorlar, kontrolleri yaptı. Messi'nin de gördüğü gibi bir tedavi yönteminin var olduğunu söylediler. Bütün tetkikler yapıldıktan sonra uygun görüldü. Bir dönem iğne gibi şeyler kullandım. Sonucunu da aldığımızı düşünüyorum. Aslında çok da ekstra bir şey değil, çok bilinen bir yöntem. 10-11 yıl gibi bir süre geçti. Biz onu denemiştik ve etkili oldu" ifadelerini kullandı.

"DAHA GÜÇLÜ DÖNEBİLMEK ADINA BİR HAMLE YAPMAM GEREKİYORDU"

Kartal Kayra Yılmaz, siyah-beyazlı takımdan kiralık olarak ayrıldığı dönemde hayata dair önemli tecrübeler edindiğini belirtti.

Kendisini geliştirmek için mücadele ettiğini aktaran siyah-beyazlı oyuncu, şöyle devam etti:

"Ümraniyespor'a ilk gittiğim zaman daha küçüktüm ve gerçekten aslına bakılırsa genç oyuncu statüsündeydim. O zamanlar oynamam gerekiyordu. Her genç oyuncunun sahada olması gerekiyor. Her oyuncu, her futbolcu oynamak ister. Ben de o zamanlarda bir karar vermiştim. Sonuç olarak tabii ki Beşiktaş'ın futbolcusuyum ama buraya daha da güçlü dönebilmek adına benim bir hamle yapmam gerekiyordu ve ben Ümraniyespor'a gidip o süreci tamamlamıştım. Daha sonrasında Beşiktaş'a döndüm. Oralarda bazı zorluklar yaşıyorsunuz. Çünkü Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulübü. Buradaki imkanlar diğer Anadolu kulüplerine göre inanılmaz seviyede. Orada biraz daha hayatı öğreniyorsunuz."

Kayserispor'da oynadığı döneme dair de konuşan Kartal Kayra, "Şehir dışında ilk tecrübem. Tek başıma oraya gittim. Alışma, şehir, insanlar, yeni bir takım, yeni bir şehir. İlk 2-3 ay kolay olmadı. Orada beni çok sıcak karşıladılar ama yeni bir hayat, yeni bir düzen, yeni bir ev. Bunların hepsi biraz zorluydu. Hayatı öğreniyorsun genel anlamlarıyla bakıldığında. Tabii ki sahanın içerisinde de sürekli maç oynadığım için ben çok mutluydum ve iyi de sezon geçirdim. İki sene Kayserispor'da oynadım. Kendi adıma iyi sezon geçirdim. Tecrübe kazandığımı düşünüyorum. Daha sonrasında geçen sene Beşiktaş'a döndüm. Yine iyi bir sezon, fena geçmeyen bir sezondu. Takım adına istediğimiz yerde bitiremedik. Ben de bir talihsiz sakatlık yaşadım. Biraz daha orada tecrübe kazandığımı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu süreçte gelecekte siyah-beyazlı formayı giyememekten çekinmediğini dile getiren Kartal Kayra Yılmaz, "Hedefim oralara gidip oynayıp kendimi geliştirip bu kulübe hizmet etmekti. Elbette oynadığım kulüplere de hizmet etmek. Ama günün sonunda sezonun bitiminde zaten döneceğim yer burasıydı, ait olduğum yer burası. Benim çocukluğumun geçtiği kulüp olduğu için buraya dönüp burada oynamanın hayalini kuruyordum. 'Bir gün burada oynayamam ya da acaba oynayamayacağım mı?' gibi soru işaretleri asla olmadı" dedi.

ERSİN DESTANOĞLU'NUN AYRILIĞI

Kartal Kayra, siyah-beyazlı takımdan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira'ya transfer olan kaleci Ersin Destanoğlu'nun vedasının kendisini çok üzdüğünü vurguladı.

Beşiktaş Kulübünün Ersin Destanoğlu için paylaştığı veda paylaşımına atıfta bulunan deneyimli orta saha, "Öncelikle paylaşımı gördüğümde çok duygusal anlar yaşadım. O görüntü yayımlandığında birkaç arkadaşımızla beraberdik. Hatta masörümüz Cemil ağabey de bizle beraberdi. Çok duygusal anlar yaşadık. Çünkü Ersin benim çok uzun yıllardır tanıdığım kardeşim, kendisini çok seviyorum. İnşallah yolu, bahtı açık olur. İnanılmaz bir karakter. Bu kulüp için yaptıkları bence unutulmaz. Bizi çok gururlandırdı. Çünkü çok güzel bir veda oldu. Umarım onun için en iyisi olur. Buradan onun için en iyisini temenni ediyorum" diye konuştu.

"BU SENE BİZİM ARKAMIZDA OLSUNLAR, BİZE GÜVENSİNLER"

Kartal Kayra Yılmaz, geçen sezonu iyi bir noktada bitiremediklerini anlatarak, "Geçen sene istediğimizi asla veremedik. Bunun farkındayız. Bu sene her şey bizim için sıfırdan başlıyor. Yeni bir yapılanmanın içerisindeyiz. Yeni bir hoca, yeni ekip, yeni arkadaşlarımız da katılıyor. Bence bu sene bizim arkamızda olsunlar, bize güvensinler. Sezon daha başlamadı. Birkaç gün sonra ilk hazırlık kampını bitireceğiz. Daha sonrasında da İstanbul'a dönüp çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama dediğim gibi bütün maçlarımıza gelsinler, bize destek olsunlar. Bu sene başka bir Beşiktaş izleteceğiz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.