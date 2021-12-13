Beşiktaş için ortaya atılan son isim Sabri Lamouchi oldu
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ederken son olarak gündeme gelen isim Sabri Lamouchi oldu.
Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşikaş, birçok adayla görüşmelerini sürdürüyor.
The Athletic'te yer alan habere göre; siyah-beyazlı ekip, son olarak Katar Ligi ekiplerinden Al-Duhail'i çalıştıran Sabri Lamouchi'yi de adaylar arasına aldı.
Haberde, Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki saatlerde bir toplantı yapacağı ve bu toplantının ardından bir karar vereceği belirtildi.
Valentin Rosier, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic, Georges-Kevin Nkoudou ve Welinton gibi oyuncuları yakından tanıyan 50 yaşındaki teknik direktörün, siyah-beyazlı ekibin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
Fransız teknik adam, kariyerinde daha önce Fildişi Sahili, El-Jaish, Rennes, Nottm Forest ve Al-Duhail takımlarını çalıştırdı.
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