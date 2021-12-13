Beşiktaş için ortaya atılan son isim Sabri Lamouchi oldu

13 Aralık 2021 Pazartesi, 13:50

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşikaş, birçok adayla görüşmelerini sürdürüyor.

The Athletic'te yer alan habere göre; siyah-beyazlı ekip, son olarak Katar Ligi ekiplerinden Al-Duhail'i çalıştıran Sabri Lamouchi'yi de adaylar arasına aldı.

Haberde, Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki saatlerde bir toplantı yapacağı ve bu toplantının ardından bir karar vereceği belirtildi.

Valentin Rosier, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic, Georges-Kevin Nkoudou ve Welinton gibi oyuncuları yakından tanıyan 50 yaşındaki teknik direktörün, siyah-beyazlı ekibin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Fransız teknik adam, kariyerinde daha önce Fildişi Sahili, El-Jaish, Rennes, Nottm Forest ve Al-Duhail takımlarını çalıştırdı.