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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

17.06.2025 16:41:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş'ın 2. turda karşılaşması muhtemel rakipler belli oldu.

Süper Lig'i 4. sırada bitiren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. turdan katılma hakkı elde etmişti. 

Siyah-beyazlı takımın Avrupa Ligi'nde karşılaşması muhtemel rakipleri ise ortaya çıktı.

Avrupa Ligi 1. tur kura çekiminin ardından Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri şu şekilde oluştu:

Shakhtar (Ukrayna) - Ilves Tampere (Finlandiya)

Braga (Portekiz)

Midtjylland (Danimarka)

Legia Varşova Polonya / (Aktobe Kazakistan)

Anderlecht (Belçika)

Partizan (Sırbistan) - AEK Larnaca (GKRY)

Sheriff (Moldova) / Prishtina (Kosova)

Lugano (İsviçre)

Avrupa Ligi 1. tur mücadeleleri 10-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Yapılacak iki karşılaşmanın ardından 2. tura kalan ekipler belli olacak.

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