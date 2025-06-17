Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Süper Lig'i 4. sırada bitiren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. turdan katılma hakkı elde etmişti.
Siyah-beyazlı takımın Avrupa Ligi'nde karşılaşması muhtemel rakipleri ise ortaya çıktı.
Avrupa Ligi 1. tur kura çekiminin ardından Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri şu şekilde oluştu:
Shakhtar (Ukrayna) - Ilves Tampere (Finlandiya)
Braga (Portekiz)
Midtjylland (Danimarka)
Legia Varşova Polonya / (Aktobe Kazakistan)
Anderlecht (Belçika)
Partizan (Sırbistan) - AEK Larnaca (GKRY)
Sheriff (Moldova) / Prishtina (Kosova)
Lugano (İsviçre)
Avrupa Ligi 1. tur mücadeleleri 10-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Yapılacak iki karşılaşmanın ardından 2. tura kalan ekipler belli olacak.