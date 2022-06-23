Beşiktaş Jovane Cabral için Lazio ile yarışıyor

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Jovane Cabral'da yeni gelişmeler yaşandı. Lazio'nun, Cabral için zorunlu satın alma opsiyonlu teklif yapmayı düşündüğü belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 18:28
Beşiktaş Jovane Cabral için Lazio ile yarışıyor
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Portekiz Ligi'nde Sporting'te forma giyen ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen Jovane Cabral için Lazio'nun da teklif yapabileceği ifade edildi.

Fransız basınında yer alan haberde; İtalyan ekibinin, geçen sezon Lazio'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcudan kolay vazgeçmeye niyeti olmadığı aktarıldı.

LAZIO'DAN SATIN ALMA OPSİYONLU TEKLİF

Cabral'in geçen sezon Lazio'da sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamasa da, teknik direktör Maurizio Sarri'nin futbolcuyu yeniden istediği belirtildi. Bu gelişmelerin ardından Lazio'nun, Sporting'e zorunlu satın alma opsiyonu olan bir kiralama teklifi yapmayı düşündüğü vurgulandı.

SPORTİNG 5 MİLYON EURO BEKLİYOR

Sporting'in, sözleşmesi gelecek sene sona erecek futbolcudan para kazanmak istediği kaydedilirken, Beşiktaş'ın da 4 milyon Euro ödemeye hazır olduğu öne sürüldü. Portekiz temsilcisinin ise en az 5 milyon Euro bonservis beklentisi olduğu ifade edildi.


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