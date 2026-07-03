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Beşiktaş, Scottie Wilbekin transferini açıkladı

Beşiktaş, Scottie Wilbekin transferini açıkladı

3.07.2026 15:21:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş, Scottie Wilbekin transferini açıkladı

Beşiktaş, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Scottie Wilbekin'i transfer ettiğini duyurdu.

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Gelecek sezon EuroLeague'de mücadele edecek Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'den ayrılan Scottie Wilbekin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş'ın transfer açıklaması şu şekilde:

"Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk pasaportu da taşıyan ABD'li oyun kurucu Scottie Wilbekin ile sözleşme imzaladı.

Kolej kariyerini NCAA'de Florida Gators formasıyla tamamlamasının ardından profesyonel kariyerine 2014 yılında start veren Wilbekin, AEK, Darüşşafaka, Fenerbahçe gibi kulüplerde forma giydi. 2025-26 sezonunu Fenerbahçe'de tamamlayan 1.86 metre boyundaki oyuncu, 2018 yılında Türk vatandaşlığına geçmiş ve 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda Milli Takım kadrosunda yer almıştı.

Oyun kurucu pozisyonunda oynayan Wilbekin'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

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