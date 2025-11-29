Portekiz ekibiyle anılıyordu... Benfica'dan Rafa Silva için açıklama!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.11.2025 17:04:00
Benfica Başkanı Rui Costa, Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva hakkındaki transfer iddialarına yanıt verdi. Costa, "Rafa Silva Beşiktaş’ın oyuncusu, Benfica’nın değil. O yüzden yorum yapmanın anlamı yok" açıklamasında bulundu.

Portekiz Ligi’nin 12. haftasında Benfica deplasmanda Nacional’le karşı karşıya gelecek. Benfica Başkanı Rui Costa, karşılaşma öncesinde havaalanında soruları yanıtlarken Rafa Silva’nın transferine değindi.

Beşiktaş’tan ayrılmak isteyen ve sakatlığı nedeniyle antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva’nın eski takımı Benfica’nın gündeminde yer aldığı iddia edilmişti. Portekiz basınında çıkan haberlerde Benfica’nın da Rafa’nın geri dönüşü için kapıyı tamamen kapatmadığı belirtilmişti.

Rui Costa açıklamasında, "Rafa Silva Beşiktaş’ın oyuncusu, Benfica’nın değil. O yüzden yorum yapmanın anlamı yok. Noel hediyesi vermesi gerekenler buradaki oyuncular ve o zamana kadar her maçı kazanmalılar" dedi.

Portekiz basınında çıkan haberlerde Beşiktaş’ın Rafa Silva’nın bonservisi için indirime gittiği ve 5 milyon Euro'luk bir talepte bulunduğu iddia edilmişti.

Benfica ile sözleşmesi sona erdikten sonra Beşiktaş’a 2024/25 sezonunda imza atan Rafa Silva, siyah-beyazlı takımda forma giydiği maçlarda 23 gol ve 16 asistlik katkı sağladı.

Silva son olarak Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe derbisinde forma giymiş ve sonrasındaki 2 maçta oynamamıştı.

