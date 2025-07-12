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Beşiktaş'tan Orkun Kökçü açıklaması: İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Beşiktaş'tan Orkun Kökçü açıklaması: İstanbul'a geliş saati belli oldu!

12.07.2025 13:20:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'tan Orkun Kökçü açıklaması: İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığı Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geleceği saati açıkladı.

Beşiktaş, kadrosunu milli futbolcu Orkun Kökçü ile güçlendirdi. Siyah beyazlı kulüp ile her konuda anlaşma sağlayan Orkun Kökçü, İstanbul'a geliyor.

Siyah beyazlılar, Orkun Kökçü transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar milli futbolcunun kulübü Benfica ile anlaşma sağladı. Benfica, Orkun Kökçü'nün sağlık kontrolleri için İstanbul'a gitmesine izin verdi.

GELİŞ SAATİ AÇIKLANDI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, saat 08.15'te Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti ve 12:15'te Hollanda'ya ulaştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Orkun Kökçü'yü taşıyan uçak, bugün saat 18.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak" denildi.

BEŞİKTAŞ'TAN KAP

Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Benfica forması giyen Orkun Kökçü ile görüşmelere başlandığını duyurdu. 

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır."

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