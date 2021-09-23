Beşiktaş'ın Altay maçı kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Altay maçı kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılar, Altay deplasmanına 16 futbolcuyla gidiyor
Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan 9 isim; Batshuayi, Ghezzal, Larin, Welinton, Vida, N’Koudou, Teixeira, Mehmet Topal, Necip, Altay maçında forma giyemeyecek.
Kırmızı kart cezası bulunan Rosier de kadroda yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın 16 kişilik Altay maçı kamp kadrosu;
Altay maçı kamp kadromuz. #ALTvBJK | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/H20LoOKLT2— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 23, 2021
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