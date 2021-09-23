Beşiktaş'ın Altay maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Altay maçı kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılar, Altay deplasmanına 16 futbolcuyla gidiyor

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2021 Perşembe, 18:36
Beşiktaş'ın Altay maçı kamp kadrosu belli oldu
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Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan 9 isim; Batshuayi, Ghezzal, Larin, Welinton, Vida, N’Koudou, Teixeira, Mehmet Topal, Necip, Altay maçında forma giyemeyecek.

Kırmızı kart cezası bulunan Rosier de kadroda yer almadı.

İşte Beşiktaş'ın 16 kişilik Altay maçı kamp kadrosu;


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