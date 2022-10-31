Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fatih Terim'i geçti
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, kariyerinde 51 farklı takımı mağlup ederek Fatih Terim'i geride bıraktı.
Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in görevden ayrılmasının ardından anlaşma sağlanan Şenol Güneş, ilk maçına Ümraniyespor karşısında çıktı.
Siyah-beyazlıların rakibini 5-2'lik skorla geçtiği müsabakada ilginç bir tesadüf yaşandı. Beşiktaş, sahadan 5-2 galip ayrıldı. Siyah Beyazlılar'ın gollerini Cenk Tosun (2), Weghorst (2) ve Tayyip Talha kaydetti. Beşiktaş, bu sezon ilk kez bir maçı 5 golle tamamladı.
ŞENOL GÜNEŞ, FATİH TERİM'İ GEÇTİ
Opta verilerine göre; Şenol Güneş bu galibiyetle birlikte kariyerinde mağlup ettiği Süper Lig ekibi sayısını 51'e yükseltti.
Süper Lig tarihinde daha önce 50 farklı rakibi mağlup etme başarısı gösteren Fatih Terim'i geçen Şenol Güneş bu alanda zirvenin sahibi oldu.
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