Beşiktaş'a veda etmişti: Joe Worrall'ın maliyeti belli oldu!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Joe Worral'ın siyah-beyazlı takıma maliyeti belli oldu.
Beşiktaş'ın devre arasında Nottingham Forest'ten kiraladığı Joe Worrall, siyah-beyazlı takımdan ayrıldı.
Worrall, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Beşiktaş, burada harika anılar biriktirdim" ifadelerini kullandı.
1 DAKİKASI 36 BİN TL
Sabah'ta yer alan habere göre, Kartal'da 6'sı lig, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 9 maçta 587 dakika forma giyip 1 gol atan 27 yaşındaki savunmacı, yarım dönem için 600 bin Euro (21 milyon TL) ücret aldı.
İngiliz yıldızın 1 dakikası Beşiktaş'a yaklaşık 36 bin TL'ye mal oldu.
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