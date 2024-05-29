Beşiktaş'a veda etmişti: Joe Worrall'ın maliyeti belli oldu!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Joe Worral'ın siyah-beyazlı takıma maliyeti belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 09:32
Beşiktaş'a veda etmişti: Joe Worrall'ın maliyeti belli oldu!
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Beşiktaş'ın devre arasında Nottingham Forest'ten kiraladığı Joe Worrall, siyah-beyazlı takımdan ayrıldı.

Worrall, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Beşiktaş, burada harika anılar biriktirdim" ifadelerini kullandı.

1 DAKİKASI 36 BİN TL

Sabah'ta yer alan habere göre, Kartal'da 6'sı lig, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 9 maçta 587 dakika forma giyip 1 gol atan 27 yaşındaki savunmacı, yarım dönem için 600 bin Euro (21 milyon TL) ücret aldı.

İngiliz yıldızın 1 dakikası Beşiktaş'a yaklaşık 36 bin TL'ye mal oldu. 


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