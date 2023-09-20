Beşiktaş'ın Club Brugge maçı kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Club Brugge maçının kamp kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 13:51
Beşiktaş'ın Club Brugge maçı kamp kadrosu belli oldu!
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Beşiktaş, 21 Eylül Perşembe günü Belçika'da oynayacağı Club Brugge maçının kadrosunu duyurdu.

Siyah-beyazlı takımda Daniel Amartey ve Tayfur Bingöl kadroya dahil edilmezken Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş ve Gökhan İnler ise UEFA listesinde yer almıyor.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:


Player Alanı
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