Beşiktaş'ın Club Brugge maçı kamp kadrosu belli oldu!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 13:51

Güncelleme: 20.09.2023 - 13:55

Beşiktaş, 21 Eylül Perşembe günü Belçika'da oynayacağı Club Brugge maçının kadrosunu duyurdu.

Siyah-beyazlı takımda Daniel Amartey ve Tayfur Bingöl kadroya dahil edilmezken Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş ve Gökhan İnler ise UEFA listesinde yer almıyor.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde: