Burak Yılmaz ile yollar ayrılmıştı: Başkan adayından Rıza Çalımbay açıklaması!

Beşiktaş Kulübü'nün 26 Kasım-3 Aralık tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Hasan Arat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arat, Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından takımın başına Rıza Çalımbay'ın getirileceği iddialarına ilişkin konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 15:31
Burak Yılmaz ile yollar ayrılmıştı: Başkan adayından Rıza Çalımbay açıklaması!
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Beşiktaş Kulübü başkan adayı Hasan Arat, teknik direktörlük için ismi gündeme gelen Rıza Çalımbay hakkında Twitter'dan bir açıklama yaptı.

Arat, seçime kadar Rıza Çalımbay'ın göreve getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Hasan Arat

Hasan Arat'ın açıklaması şu şekilde:

"Kaybedecek bir günümüz bile yok dediğimde siz beni doğru anladınız. Şimdi herkes çok daha iyi anlıyor. Daha seçime 23 günümüz var. Rıza Çalımbay bu kulübün evladıdır, Beşiktaş'ın bana kaç maç ihtiyacı varsa gelirim diyecek kadar örnek Beşiktaşlıdır. Sahadaki krizin çok acil çözülmesi ve takımımızın bir ay daha savrulmaması adına hoca uygun görürse hemen göreve başlamalıdır.

Camiamız bize görev verirse, başka planlarımız olsa bile hocamızla aramızda ortak çözümler buluruz.

Beşiktaşlılar arasında bunlar sorun olmaz. Yeter ki bu gidişatı değiştirelim."


Hasan Arat rıza çalımbay beşiktaş burak yılmaz

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