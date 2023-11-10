Burak Yılmaz ile yollar ayrılmıştı: Başkan adayından Rıza Çalımbay açıklaması!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 15:31

Güncelleme: 10.11.2023 - 15:43

Beşiktaş Kulübü başkan adayı Hasan Arat, teknik direktörlük için ismi gündeme gelen Rıza Çalımbay hakkında Twitter'dan bir açıklama yaptı.

Arat, seçime kadar Rıza Çalımbay'ın göreve getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Hasan Arat

Hasan Arat'ın açıklaması şu şekilde:

"Kaybedecek bir günümüz bile yok dediğimde siz beni doğru anladınız. Şimdi herkes çok daha iyi anlıyor. Daha seçime 23 günümüz var. Rıza Çalımbay bu kulübün evladıdır, Beşiktaş'ın bana kaç maç ihtiyacı varsa gelirim diyecek kadar örnek Beşiktaşlıdır. Sahadaki krizin çok acil çözülmesi ve takımımızın bir ay daha savrulmaması adına hoca uygun görürse hemen göreve başlamalıdır.

Camiamız bize görev verirse, başka planlarımız olsa bile hocamızla aramızda ortak çözümler buluruz.

Beşiktaşlılar arasında bunlar sorun olmaz. Yeter ki bu gidişatı değiştirelim."