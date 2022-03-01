Beşiktaşlı yönetici Ceyhun Kazancı, Sörloth ile ilgili konuştu

01 Mart 2022 Salı, 12:15

Beşiktaş'ın, Norveçli golcü Alexander Sörloth ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Ntvpsor'un aktardığına göre, Ceyhun Kazancı, "Sörloth'u kim istemez? Listemizde var, ilgilendiğimiz bir isim. Ancak bu ilgimiz transferin gerçekleşeceği anlamına gelmez. Bonservisi var ve bu şekilde almamız zor. Kiralık olursa her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

BONSERVİSİ NE KADAR?

Real Sociedad, Sörloth'u sezon başında 2 milyon Euro'ya Alman ekip RB Leipzig'den kiralamıştı. İspanyol ekibinin sezon sonunda 15 milyon Euro karşılığında 26 yaşındaki Norveçli golcünün bonservisini satın alma opsiyonu da bulunuyor.

ESKİ FORMUNDA DEĞİL

Alexander Sörloth İspanya'da eski günlerini aratıyor. Sörloth bu sezon Real Sociedad ile 14'ü ilk 11 olmak üzere toplam 31 maça çıktı. Norveçli 20 lig maçında sadece 1 kez fileleri havalandırırken, UEFA Avrupa Ligi'nde ve Kral Kupası'nda 2'şer gol kaydetti.



Alexander Sörloth 2019/20 sezonunda Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 kez gol sevinci yaşamıştı.