Beşiktaş'ta Domagoj Vida yerine Francisco Montero 11'de başlayacak
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oluyor. Siyah-beyazlılarda ısınırken sakatlık geçiren Domagoj Vida'nın yerine Francisco Montero ilk 11'de başlayacak.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor.
Siyah-beyazlılar maça Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut , Necip, Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman, Batshuayi 11'i ile çıkacağını duyurmuştu.
Beşiktaş, 19.00'da başlayacak maçın öncesinde sahada ısınma hareketlerini gerçekleştirirken, takımın başarılı stoperi Domagoj Vida sakatlık geçirdi. Boynunda sakatlık yaşayan Vida yerine Francisco Montero'nun ilk 11'de maça başlayacağı açıklandı.
Boyun spazmı geçiren Domagoj Vida'nın yerine Montero ilk 11'e dahil oldu. https://t.co/blssisUntw— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 26, 2022
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