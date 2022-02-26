Beşiktaş'ta Domagoj Vida yerine Francisco Montero 11'de başlayacak

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oluyor. Siyah-beyazlılarda ısınırken sakatlık geçiren Domagoj Vida'nın yerine Francisco Montero ilk 11'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Şubat 2022 Cumartesi, 18:43
Beşiktaş'ta Domagoj Vida yerine Francisco Montero 11'de başlayacak
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşıyor. 

Siyah-beyazlılar maça Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut , Necip, Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman, Batshuayi 11'i ile çıkacağını duyurmuştu.

Beşiktaş, 19.00'da başlayacak maçın öncesinde sahada ısınma hareketlerini gerçekleştirirken, takımın başarılı stoperi Domagoj Vida sakatlık geçirdi. Boynunda sakatlık yaşayan Vida yerine Francisco Montero'nun ilk 11'de maça başlayacağı açıklandı.


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