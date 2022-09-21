Beşiktaş'ta 7 futbolcu milli takıma davet edildi!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta 7 futbolcu milli takım daveti aldı.
Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda düşüş yaşayan Beşiktaş, milli aradan sonra Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda 7 futbolcu ülkesinin milli takım kampına katıldı.
BEŞİKTAŞ'TA MİLLİ TAKIMA SEÇİLENLER
Beşiktaş'ta genç futbolcular Emre Bilgin ve Berkay Vardar, Türkiye Ümit Milli Takımı'na seçildi. Kevin N'Koudou Kamerun, Arthur Masuaku ve Jackson Muleka da Demokratik Kongo'dan davet etti.
Siyah-beyazlılarda savunma hattının lideri Romain Saiss'e Fas Milli Takımı'ndan davet gelirken, golcü futbolcu Wout Weghorst da Hollanda Milli Takımı kadrosunda şans buldu.
ATIBA'YA SAKATLIK ENGELİ
Öte yandan Beşiktaş'ta kariyerine devam eden Atiba Hutchinson ise Kanada Milli Takımı'na çağrıldı. Fakat; futbolcu yaşadığı sakatlık sebebiyle milli takıma gidemedi.
Video Haberler
- Troya Müzesi'nde '3D mapping' gösterimi
- Belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi
- Evini dükkana taşıdı
- O anlar saniye saniye kamerada
- Gece gündüz çalıştılar
- Odun ve ağaç parçalarına şekil veriyor
- 2 milyon lira ikramiye çıktı
- Türk doktorlara güveniyorum
- 1,5 kilo balı 33 saniyede yedi
- 'Ayşe hanım' yer fıstığı hasat edildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
- A101 marketinde skandal görüntü!
- Orduya savaş zamanı alarmı talimatı
- Alakurt’tan skandal paylaşım: ''Döver, bayıltır...'
- Hadi Özışık'tan Soylu iddiası
- 'YSK' davasında karar ne olacak?
- AKP ve MHP için tehlike çanları çalıyor
- MasterChef Sergen 3 ay önce açtığı köftecisini kapattı
- 'Buradan o hakime sesleniyorum...'