Beşiktaş'ta Josef de Souza'ya sürpriz talip!
Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Josef de Souza ile ilgili sürpriz transfer gelişmesi yaşandı. Deneyimli orta saha oyuncusuyla görüşme kararı aldılar.
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef de Souza'ya sürpriz talip çıktı.
Brezilya ekibi Gremio, sezon sonunda bonservisi elinde olan 10 yıldızla görüşme kararı aldı. Bu listenin ikinci sırasında Josef de Souza var.
GREMIO, JOSEF'İ İSTİYOR
Habertürk'ün Brezilya basınından derlediği habere göre; Gremio sezon sonunda takıma takviye etmek için görüşme yapacağı 10 oyuncuyu listeledi. Bunlar arasında Beşiktaş'la sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan Josef de Souza da var. Brezilya temsilcisi, Avrupa'da sözleşmesi biten oyunculardan oluşan bir liste oluşturdu.
Bu sezon geçirdiği sakatlık nedeniyle siyah-beyazlı takımla 3 maçta sahaya çıkan 33 yaşındaki oyuncu, 204 dakika sahada kaldı.
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