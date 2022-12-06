Beşiktaş'ta sakatlık: Oğuzhan Akgün sahayı gözyaşlarıyla terk etti!
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapan Beşiktaş'ta genç futbolcu Oğuzhan Akgün antrenmanda sakatlandı.
Antalya kampına başlayan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.
Siyah-beyazlıların genç oyuncularından Oğuzhan Akgün sakatlandı ve antrenmanı yarıda bıraktı.
SAHAYI TERK ETTİ
Omzundan sakatlanan 21 yaşındaki futbolcu, sahayı gözyaşlarıyla terk etti.
Oğuzhan Akgün'ün durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs açıklaması