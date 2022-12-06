Beşiktaş'ta sakatlık: Oğuzhan Akgün sahayı gözyaşlarıyla terk etti!

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapan Beşiktaş'ta genç futbolcu Oğuzhan Akgün antrenmanda sakatlandı.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2022 Salı, 18:50
Beşiktaş'ta sakatlık: Oğuzhan Akgün sahayı gözyaşlarıyla terk etti!
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Antalya kampına başlayan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlıların genç oyuncularından Oğuzhan Akgün sakatlandı ve antrenmanı yarıda bıraktı.

SAHAYI TERK ETTİ

Omzundan sakatlanan 21 yaşındaki futbolcu, sahayı gözyaşlarıyla terk etti.

Oğuzhan Akgün'ün durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.


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