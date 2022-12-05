Beşiktaş, Antalya kampında ilk antrenmanını yaptı

05 Aralık 2022 Pazartesi, 20:08

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması şeklindeki antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Gerçekleştirilen antrenmanı Asbaşkan Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da takip etti,

Siyah-beyazlılar, Antalya kampındaki hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.



