Beşiktaş, Antalya kampında ilk antrenmanını yaptı
Beşiktaş, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürmek için gittiği Antalya kampında ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan kondisyon ve taktik çalışması şeklindeki antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Gerçekleştirilen antrenmanı Asbaşkan Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da takip etti,
Siyah-beyazlılar, Antalya kampındaki hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs açıklaması