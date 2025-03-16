Bodrum FK, Morais ile fırtına gibi!

Yayınlanma: 16.03.2025 - 15:39

Güncelleme: 16.03.2025 - 15:39

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, Bodrum FK'yi konuk etti.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı deplasmana ekibi 2-0 kazandı.

Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada kendi kalesine Husniddin Alikulov ve 62. dakikada Enis Bardhi kaydetti.

Öte yandan Çaykur Rizespor'da Samet Akaydin, 40. dakikada topa elle müdahalesi sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, Jose Morais yönetiminde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve 30 puana yükselerek 15. sıraya yerleşti.

Üst üste 2. mağlubiyetini alan Rizespor ise 33 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki Bodrum FK, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Çaykur Rizespor ise haftayı BAY geçecek.

BODRUM FK'YE JOSE MORAIS DAMGASI

Bodrum FK, yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Ege temsilcisi, Morais ile toplamda 7 maça çıktı. Bodrum FK, ligde Morais yönetiminde 6 maçta hiç kaybetmedi ve 14 puan topladı. Morais'in ekibi, kupada ise Sivasspor'u 1-0'lık skorla yendi.

Bodrum FK'nin Jose Morais ile 7 maçta kalesinde gol görmemesi dikkat çekti.

FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALI

Bodrum FK'nın as kalecisi Diogo Sousa, sarı kart görerek Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.