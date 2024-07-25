Youssef En-Nesyri'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: 'Tüm hedeflere ulaşmak için...'

Yayınlanma: 25.07.2024 - 22:54

Güncelleme: 25.07.2024 - 22:54

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, Instagram hesabı üzerinden taraftarlara çarpıcı mesajlar verdi.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Faslı yıldız, "Büyük bir tarihe sahip olan ve tüm taraftarlarının gurur duyduğu muhteşem bir kulüp olan Fenerbahçe'ye imza attığımı duyurabildiğim için çok mutluyum. Takıma yardımcı olmak ve bana duydukları güvene karşılık vermek için bir an önce başlamayı dört gözle bekliyorum. Şampiyonluklar kazanmaya devam etmek ve tüm hedeflere ulaşmak için elimden geleni yapacağım. Gördüğüm sevgi ifadeleri bana büyük güç verdi. Haydi Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

EN PAHALI TRANSFER

Sarı-lacivertli kulüpten Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Sevilla'ya 8 taksitte 19,5 Milyon euro ödeneceği duyuruldu.

Fenerbahçe'nin Sevilla'ya ödeyeceği rakam, bir Türk takımının gerçekleştirdiği en pahalı transfer olarak kayıtlara geçti.

EN-NESYRİ'DEN 5 YILLIK İMZA

Kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek olan 27 yaşında Faslı golcünün, sarı-lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Youssef En-Nesyri'ye 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçemize hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

41 MAÇTA 23 GOLE KATKI

Faslı santrfor, geride kalan sezonda Sevilla'yla 41 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor, 20 gol atıp 3 asist yaptı.